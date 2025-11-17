Früherer Wiener VP-Chef Jurazcka legt sein Mandat zurück

Der türkise Gemeinderatsklub im Wiener Rathaus kommt nicht zur Ruhe. Binnen weniger Tage verliert er seinen zweiten Abgeordneten: Manfred Juraczk a gab am Montag bekannt, dass er sein Mandat zurücklegen wird. Eine Woche zuvor trat Karl Mahrer in den Polit-Ruhestand.

Gemein ist beiden, dass sie einst als Obmann die Wiener ÖVP führten, bis sie nach Wahlniederlagen den Posten abgaben – und in den Gemeinderat wechselten. Juraczka war von 2011 bis 2015 Landesparteichef, in den Folgejahren bekleidete er die Posten des Klubchefs und des Dritten Landtagspräsidenten.

Nun „schließt er dieses Kapitel dankbar ab“, hieß es in einer Aussendung. Sein Jobwechsel überrascht: Er wird zweiter Geschäftsführer der „Wirtschaftsagentur Wien“ – also der Standortagentur, die federführend von der rot-pinken Stadtregierung und der Wirtschaftskammer Wien betrieben wird. Präsidentin ist Finanzstadträtin Barbara Novak, ihre Vizepräsidentin ist Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál (beide SPÖ), auch Wiens Wirtschaftskammerchef Walter Ruck (ÖVP) sitzt im Präsidium. Juraczka führt die Geschäfte gemeinsam mit Dominic Weiss.

Ruck streut Juraczka am Montag Rosen: Er vereine „große politische Erfahrung mit wirtschaftlichem Know-how“. Novak freute sich, dass „die Führungsspitze wieder komplett ist“. Juraczka gilt seit jeher als prononcierter Kritiker der SPÖ.