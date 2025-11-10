Abschied: Karl Mahrer scheidet aus dem Wiener Landtag

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Karl Mahrer wird mit 10. November 2025 sein Mandat als Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat zurücklegen, informiert die ÖVP Wien via Aussendung. Der Zeitpunkt des Rücktritts soll bewusst gewählt sein: Am 9. November jährt sich sein Eintritt in die Politik zum achten Mal – ein persönliches Jubiläum, das für Mahrer Anlass ist, einen neuen Schwerpunkt im Leben zu setzen. "Jetzt ist für mich die Zeit gekommen, nach acht Jahren bewusst einen neuen Abschnitt zu beginnen, der bereits Form annimmt und meine volle Aufmerksamkeit verdient.“ Wohin die Reise für Mahrer gehen wird, ist nicht bekannt.

Mahrer "dankbar" Mahrer zeigt sich in der Aussendung "dankbar", dass er "der Republik Österreich, der Stadt Wien und den Menschen dienen" durfte. "Die Volkspartei war und ist meine politische Heimat, und dieser Kraft der politischen Mitte bin und bleibe ich immer verbunden. Jetzt beginnt für mich ein neuer Weg, der andere Horizonte öffnet, aber derselben Haltung folgt: Verantwortung zu übernehmen, wo man kann.“