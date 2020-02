Roter Wahlkampfstart: Michael Ludwigs One-Man-Show

Wählen will Michael Ludwig so spät wie möglich, der Wahlkampf kann für ihn aber offenbar nicht früh genug beginnen. Mit einer Art Rede zur Lage der Stadt startet der SPÖ-Bürgermeister heute, Dienstag, inoffiziell in den Wahlkampf. Und das neun Monate vor dem voraussichtlichen Wahltermin im Oktober.

Vor einem ausgesuchten Publikum im K47 beim Franz-Josefs-Kai wird er zwei Stunden lang seine Pläne für die Stadt referieren. Eine Premiere: Unter Ludwigs Vorgänger, Langzeit-Bürgermeister Michael Häupl, gab es keine vergleichbare Veranstaltung.