Robben-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn posiert vor Publikum

So klein und schon so laut. Der Tiergarten Schönbrunn hat Zuwachs bekommen. Wie der Zoo in einer Aussendung berichtet, kam das Mähnenrobben-Weibchen am 17. Juli zur Welt. Nun ist es kaum noch zu überhören: Ist das Jungtier hungrig, macht es seine Mutter lautstark auf sich aufmerksam.

"In den ersten Tagen befanden sich Mutter und Jungtier im Backstage-Bereich. Nun sind sie bereits für die Besucherinnen und Besucher im eigens dafür eingerichteten Flachwasserbereich zu sehen", informiert zoologische Kuratorin Simone Haderthauer.