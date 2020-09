Resch gegen Resch in Döbling: Bruderliebe und Seitenhiebe

Seinen Bruder beschreibt der Bezirksvorsteher als hartnäckig: „Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann zieht er das auch durch.“ Das merkt man immer wieder im Gespräch. Während sich Daniel diplomatisch zeigt, versucht Klemens immer wieder, FPÖ-Themen einzubringen, und spart dabei nicht mit Kritik an der Bezirksvorstehung: „Man muss die ÖVP schon in die Verantwortung nehmen, wenn es zum Beispiel um die Verbauung des Bezirks geht. Die sind seit 40 Jahren an der Macht und es gibt Waldrodungen am Cobenzl“. Der Bruder kontert: „Ich sehe die Ortsbildfrage ähnlich emotional wie mein Bruder. Aber es ist wichtig, zu wissen, dass der Bezirk keine Baubehörde ist. Wir wirken da, wo wir können.“

Dem FPÖ-Vorschlag, eine Ortsbildkommission einzuführen, stimmt der ÖVP-Bezirksvorsteher zu. Klemens gefällt das: „Es ist ja auf allen politischen Ebenen so, dass die ÖVP gerne Ideen von der FPÖ übernimmt. Ich glaube, wir sind hier die Visionäre.“ Bruder Daniel kontert: „Das ist nett und ich verstehe, dass die FPÖ aus ihrer Rolle heraus so agiert, aber mir geht es ganz klar darum, für alle da zu sein. Man muss die Schranken der Parteipolitik ablegen und sagen: ,Ich kümmere mich um den Bezirk‘.“

Auch die Öffi-Verbindungen sind für Daniel Resch ein wichtiges Thema. Gerade innerhalb des Bezirks müssten Querverbindungen noch stärker forciert werden. Klemens stimmt ihm zu. Auch ihm gehe es um Sachpolitik über die Parteigrenzen hinaus.

Die Zusammenarbeit mit dem Bruder sei prinzipiell gut. Man komme natürlich leichter ins Gespräch. Ob das Zerwürfnis der türkis-blauen Regierung etwas an dieser Gesprächsbasis verändert hat? „Die Arbeit war während der Koalition nicht anders als zuvor. Auf Bezirksebene hat man sich immer gut arrangiert“, sagt Daniel.