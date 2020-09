Politikexperten: Wahlsieg für Ludwig, aber Personaldiskussion in Bundes-SPÖ

Auch andere Themen wie das Krankenhaus Nord oder die Budget-Situation in Wien sind kein Thema mehr. Wem hilft so ein monothematischer Wahlkampf? Nur den Mächtigen?

Kapp: Die Leute haben unabhängig davon, was politische Parteien sagen, ein Gespür für tatsächliche Probleme. Die Besetzung des Themas Moria geht am Empfinden der Menschen vorbei, die Überbetonung dieses Themas nützt niemanden.

Jetzt scheint es klar zu sein, dass Gernot Blümel als ÖVP-Spitzenkandidat sehr stark auf die bisherigen FPÖ-Wähler schielt. Auf den Plakaten in der Stadt schaut er streng, gibt also den starken Mann. Wird er damit bei den bisherigen FPÖ-Wählern abräumen oder die liberal-bürgerlichen Wähler verschrecken?

Kalina: Ich bin überzeugt davon, dass ihm das gelingen wird. Man darf nicht vergessen, die ÖVP startet bei einem All-Time-Tief von neun Prozent und wird sich voraussichtlich mehr als verdoppeln. Ich schätze, rund um die 20 Prozent. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass die Kurz-ÖVP die skeptische bis ausländerfeindliche Rolle der FPÖ übernommen hat. Und dann kommt etwas dazu: Die ÖVP ist keine Loser-Truppe mehr wie vor ein paar Jahren in Wien. Mit Sebastian Kurz hat man einen anerkannten Kanzler. Das heißt auch in Döbling beim Heurigen kann man wieder sagen, man wählt ÖVP, ohne dass man ausgelacht wird. Das wird ihnen auch helfen.

Kapp: Ich habe einmal gelesen, dass die Neos die Badbank der ÖVP sind, wo man die Döblinger Regimenter geparkt hat. Daher musste ich jetzt schmunzeln, dass man sich in Döbling nicht mehr schämen muss. Wir reden über einen auf Lösungskompetenz gerichteten Wahlkampf, und da ist schon klar, dass die ÖVP in der Bundesregierung sehr deutlich gezeigt hat, dass sie das Thema Migration in einer Art und Weise behandeln kann, wie es nicht menschenverachtend ist, aber doch Klarheit bringt. Das reduziert die FPÖ dazu, noch aggressiver und pointierter zu werden, was die Leute in dieser Form nicht wollen.

Jetzt gibt es zwei freiheitliche Lager, die antreten. Das eine ist die FPÖ mit Dominik Nepp, das andere ist Heinz Christian Strache. Wer von den beiden wird vorne liegen am Wahltag?

Kalina: Ich traue mich zu sagen, die FPÖ wird vorne liegen. Aber ich glaube auch, dass Strache überraschenderweise hineinkommt.

Warum?

Kalina: Unsere Umfragen zeigen das. Es gibt hartgesottene Strache-Fans, die immer noch glauben, er ist ein furchtbares Opfer, das Geld wurde ihm untergeschoben und das Gucci-Tascherl haben ihm irgendwelche Leibwächter zugeschoben. Aber die Blauen mit Dominik Nepp werden klar um die zehn Prozent erreichen. Und damit werden beide drinnen sein und wir werden sehen, wie dieser Bruderkrieg ausgeht.

Würde es der FPÖ noch weiter schaden, wenn zum Beispiel neue Spesenvorwürfe nach außen dringen würden?

Kapp: Ich weiß nicht, ob das einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bringen würde. Was ich interessant finde: In der Frage Bürgermeister-Direktwahl gibt es bei deklarierten FPÖ-Wählern einen höheren Anteil, die Strache wählen würden als Dominik Nepp. Wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, würden 30 Prozent der FPÖ-Wähler in einer Bürgermeister-Direktwahl Strache wählen, und nur 13 Prozent Dominik Nepp. Also es ist noch Bewegung möglich zwischen diesen wahlwerbenden Gruppierungen, das Rennen ist offen.

Gehen wir noch zu den Grünen. Da ist Birgit Hebein seit der Übernahme ihres Amtes einen sehr linken Kurs gefahren. Und sie ist Bürgermeister Ludwig damit ziemlich auf die Nerven gegangen. Was heißt das für die Grünen?

Kalina: Die Grünen werden aus meiner Sicht gegenüber der letzten Gemeinderatswahl zulegen, aber nicht mehr so stark, wie sie das bei der Nationalratswahl gemacht haben. Da ist eine gewisse Verflachung spürbar. Sie profitieren natürlich von dem unter Grünwählern als gut eingeschätzten Kurs von Anschober und Kogler. Aber dort, wo sie schon einmal waren, bei 17, 18 Prozent, werden sie nicht hinkommen. Sie werden schon zufrieden sein, wenn sie 15 machen. Das ist immer noch ein tolles Ergebnis für sie. Und was die Wähler betrifft: Die, die Grün gewählt haben, sind tendenziell mit ihrer Wahl zufrieden. Und auch diese Zielgruppenarbeit, die extreme Betonung der Radfahrer, Radwege etc. ist für diese Zielgruppe prinzipiell ok. Es hindert sie aber daran, breiter zu werden. Und das macht wiederum für die Neos Platz frei, die auch Lifestylewähler haben.