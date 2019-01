Republik Iran kaufte Grund in Wien für Bau einer Moschee

Wie aus dem Verein nun zu erfahren ist, wurde die Liegenschaft im sechsten Bezirk im Vorjahr verkauft, zurzeit wird sie geräumt. Dem Vernehmen nach ist geplant, mit dem gesamten Bestand in ein ehemaliges Bürogebäude in der Richard-Neutra-Gasse in Floridsdorf zu übersiedeln – inklusive Gebetsräumlichkeiten.