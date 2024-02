Renovierung im Museum: Wenn der Seeigel übersiedeln muss

Doch seit der Eröffnung des Naturhistorischen Museums in Wien sind 130 Jahre vergangen. Kam früher eher das Bildungsbürgertum, sind es heute Besucher von Jung bis Alt aus aller Welt. Was einst als pädagogisch wertvoll galt, wirkt heute oft ein wenig angegraut. Und freilich ist auch der Wissensstand mittlerweile ein anderer. Daher wird der erste Stock des Museums seit 2023 im großen Stil modernisiert – der KURIER durfte einen Blick hinter die Kulissen werfen.

Und auch das Drumherum wird verschönert: „Die Habsburger haben viel Geld in die Hand genommen, um diesen Palast der Evolution zu bauen“, erzählt Vohland. Die Sichtachsen, die Deckenbemalung, die Beleuchtung – alles sei aufeinander abgestimmt. So entsprechen etwa die Deckenbemalungen dem Inhalt der Vitrinen: Sind Vögel in den Schaukästen, sind auch Vögel an der Decke abgebildet. „Oft fehlt aber der Verputz, oder die Motive sind angegraut. Daher lassen wir die Decken ebenfalls restaurieren“, erklärt Vohland.