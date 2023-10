„Ich will das Naturhistorische Museum noch sichtbarer machen“

Wie Sie erwähnt haben, hat das NHM auch einen Bildungsauftrag. Was wollen Sie für die Besucher*innen verändern?

Das Haus ist einmalig, weil es so konzipiert wurde, dass die Sammlungen mit der Raumgestaltung im Einklang sind. Wo etwa Insekten ausgestellt wurden, finden sich diese in der Deckenmalerei wieder. Das ist für die Besucher*innen großteils nicht mehr ersichtlich, beziehungsweise stimmt es auch nicht mehr. Deshalb investieren wir gerade sehr viel in die Dauerausstellungen. Ziel ist es, dass man, wenn man durch das Haus geht, den Stammbaum des Lebens erfasst. Wir wollen die genetische Vielfalt erlebbar machen und zeigen, was Evolution bedeutet – ergänzt mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen dazu.

Die Idee ist, dass sich am Eingang jedes Saals eine Vitrine finden wird, die als Eingangstext fungiert, sodass die Besucher*innen wissen, was sie erwartet. Und dann werden die Exponate zu dem Thema logisch aufgestellt, teils auch zum Angreifen, was mir sehr wichtig ist. Ein neues Lichtkonzept soll nicht nur die Vitrinen besser beleuchten, sondern auch die Verbindung zu der Deckengestaltung herstellen. Um Platz für die botanische Sammlung, die nicht ausgestellt ist, zu gewinnen, öffnen wir für die Besucher*innen bislang nicht zugängliche Räume im zweiten Stock. Von dort hat man dann auch einen spektakulären Blick in die Kuppelhalle. All das erfolgt Step by step, aber ich denke, wir werden das volle Potenzial des NHM ausschöpfen können.