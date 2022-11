Vor Demo in Wien: Rechtsradikale versuchten Aktion am Innenministerium

Rechtsradikale haben Sonntagfrüh vergeblich versucht, am Balkon des Innenministeriums ein Transparent anzubringen. Sie wurden von der Polizei an der Aktion gehindert, teilte das Innenressort der APA mit. Indes demonstrierten am Nachmittag Rechtsextreme gegen „Asylflut“ und „Teuerung“. Bei einer Kundgebung davor sprach auch FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz.

Vertreter der Identitären hatten am Sonntag gegen 6.30 Uhr versucht, von der Straße aus mit einer Leiter den Balkon über dem Eingang des Innenministeriums zu erreichen und dort ein Transparent mit dem Text „Politiker einsperren - Grenzen zusperren“ anzubringen.