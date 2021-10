Rechnungshofbericht: Lipizzaner bekommen zu wenig Bewegung

Daher geht eine weitere Empfehlung des Rechnungshofes an das Landwirtschaftsministerium. Dort soll man "die jährlichen finanziellen Zuschüsse an die Gesellschaft in Form einer Förderung durch eine mehrjährige Basisabgeltung" ersetzen. Als Orientierung für die Umsetzung könnten Einrichtungen wie Museen dienen.

Zusätzlich wird empfohlen, dass das Ministerium mit der Spanischen Hofreitschule eine "verbindliche mehrjährige Leistungsvereinbarung" eingeht. Das Ziel sei dadurch eine "effiziente Leistungserbringung und Finanzierung".