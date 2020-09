Rathausfassade: Wer sind die 76 Wächter über Wiens Stadtpolitik?

Im Februar 1861 erließ Kaiser Franz Joseph I. das Februarpatent. Ein Befreiungsschlag, denn dadurch erhielt das Bürgertum nach der Zeit des Neoabsolutismus mehr Mitspracherecht in der Stadtregierung.

Zehn Jahre später wurden erstmals ein neuer Gemeinderat und ein Bürgermeister – Andreas Zelinka – gewählt. Die Ära des Liberalismus begann und die Stadterweiterung am Ring war in vollem Gange.

Bürgertum für die Fassade

76 Figuren kann man heute an der Außenfassade des Rathauses zählen. Sie repräsentieren das Bürgertum Wiens – haben laut Caroline Mang, Lektorin am Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien, aber noch eine weitere Funktion: „Als Bürger Wiens soll man beim Betrachten des Rathauses über die eigene Geschichte lernen können.“ Sie sind also eine Art Geschichtsbuch.