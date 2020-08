„Facelift“ in luftigen Höhen für die Figuren am Wiener Rathaus

Sein fortgeschrittenes Alter sieht man dem 1883 von Friedrich von Schmidt erbauten Wiener Rathaus nicht an. Das liegt auch daran, dass Teile der Fassade frisch restauriert sind. Aktuell läuft die sechste Phase der Generalsanierung des imposanten Baus. 17 Figuren und drei Reliefs werden dazu erneuert.

Der Hauptturm mit einer Gesamthöhe von 97,9 Metern wurde bereits im Frühjahr 2019 von einem Gerüst umhüllt und wird das wohl bis kommenden Herbst so bleiben. Im Zuge dieser Arbeit wurde der „Rathausmann“ auf der Turmspitze – ein geharnischter städtischer Söldner mit Banner – bereits auf „seine Fitness geprüft“. Laut Aussendung der zuständigen Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) befindet er sich in bestem Zustand – sowohl was seine Standfestigkeit, als auch was die Rüstung betrifft.

Insgesamt finden sich 76 verschiedene Figuren an der Fassade des Rathauses. Das Bau- und Gebäudemanagement der Stadt hält diese in Schuss. Restauratoren arbeiten derzeit in einer Höhe von rund 60 Metern und kümmern sich dort um die Figuren am Hauptturm. Die sind jeweils 2,80 Meter groß.