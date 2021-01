Raser fährt um 64 km/h zu schnell durch Wien

Trotz des Schneegestöbers, das am Dienstagabend in Wien herrschte, soll ein Autofahrer gegen 19.30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Triester Straße in Wien-Liesing stadtauswärts gerast sein, wie die Polizei berichtet.

Ein mobiles Radarmessgerät der Landesverkehrsabteilung der Wiener Polizei blitzte den mutmaßlichen Raser mit 114 km/h statt der erlaubten 50 km/h. "Dem Lenker droht nun ein Führerscheinentzugsverfahren", heißt es von der Polizei.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: