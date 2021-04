Ramadan: Leitfaden soll Cluster in Moscheen verhindern

Für Muslime beginnt am Dienstag der Fastenmonat Ramadan – auch im Hinblick auf die Pandemie eine herausfordernde Zeit. Um in bundesweit 350 Moscheen die Bildung von Corona-Clustern zu verhindern, hat die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) einen Leitfaden veröffentlicht. Demnach ist das gemeinsame Fastenbrechen (Iftar) sowohl in den Gebetsräumen als auch im Freien untersagt.

Zudem empfiehlt IGGÖ-Präsident Ümit Vural Gläubigen, sich impfen zu lassen. Er selbst werde das „aus einer solidarischen Haltung der Gesellschaft gegenüber“ jedenfalls tun. Der theologische Beratungsrat der Glaubensgemeinschaft hält dazu ausdrücklich fest, dass der Erhalt einer Corona-Schutzimpfung das Fasten nicht bricht.