Räumungsklage: Papageien müssen aus Wiener Tierschutzhaus ausziehen

Gefiederten Bewohnern im Wiener Tierschutzhaus droht der Rauswurf: Laut der ARGE Papageienschutz, die in dem Haus in Vösendorf rund 180 Vögel betreut, hat vom Wiener Tierschutzverein eine Räumungsklage erhalten. Das teilte die ARGE am Dienstag mit.

Bis Ende Februar soll die Einrichtung, die unter anderem Tiere von überforderten Privathaltern in ihre Obhut nimmt, ausziehen. ARGE-Präsidentin Nadja Ziegler beklagte im Gespräch mit der APA die - wie sie versicherte - viel zu kurze Frist. Im Schutzzentrum leben unter anderem Aras, Kakadus, Graupapageien, Amazonen, Edelpapageien oder Sittiche.

Die Kooperation zwischen WTV und der Arbeitsgemeinschaft besteht seit 2008. Noch darf man Räumlichkeiten im Wildtierhaus des Tierschutzhauses nutzen. Man bezahle auch eine monatliche Miete, wurde versichert.Nun sei jedoch ohne Vorwarnung eine Räumungsklage eingebracht worden. Als Begründung sei "Eigenbedarf" genannt worden. "Von Anfang an war klar, dass der Mietvertrag einmal auslaufen würde und die ARGE bemühte sich redlich, einen neuen Platz für ihr Papageienheim zu finden", wurde heute beteuert. Laut Ziegler wurde bereits ein Pachtgrundstück in Wien-Donaustadt gefunden. Doch bis dort auch gebaut wird, werde es noch dauern.