Tierschutzverein fühlt sich von Stadt Wien im Stich gelassen

Der Streit zwischen dem WTV und der Stadt Wien schwelt seit Jahren. Das WTV-Gebäude an der Grenze zu Niederösterreich wurde auf einer ehemaligen Raffinerie errichtet, ist baulich „am Hund“. Die Stadt Wien bot dem WTV ein Areal in Vösendorf für einen Neubau an. Das Problem sei laut WTV aber, dass mit Baubeginn keine Sanierungsarbeiten mehr am alten Gebäude gemacht werden könnten und das den Betrieb in der Bauphase unmöglich machen würde.

Dass das WTV-Tierschutzhaus in NÖ liegt macht die Sache nicht einfacher und wird in der Antwort von Ludwig als Argument für Ablehnung der Forderungen genannt: Warum Sie ausgerechnet das Bundesland Wien bei Ihrer „wettbewerbsrechtlichen“ Betrachtung ins Treffen führen, ist nicht nachvollziehbar. Ihren Aufforderungen werden wir daher keinesfalls nachkommen.