Radikale Corona-Leugner sollen Attacke auf Polizei geplant haben

Da die in den Postings angekündigten Attacken hätten bei einer Kundgebung am 15. Mai 2021 in Wien stattfinden sollen, angeblich sollten auch Molotowcocktails geworfen werden. Deshalb erfolgte am Tag davor der koordinierte Zugriff durch Kräfte des BVT und der LVT Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Vorarlberg.

Schusswaffen, Munition und Schwerter

Dabei wurden insgesamt drei Hausdurchsuchungen, vier freiwillige Nachschauen, sieben Einvernahmen und die Sicherstellungen mehrerer Datenträger und Waffen durchgeführt. Bei den Waffen handelte es sich um zwei Faustfeuerwaffen, eine Langwaffe, etwa 3.500 Stück Munition und zwei Schwerter.