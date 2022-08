Radfahrer in Wien mit Taxilenker kollidiert: Schwer verletzt

Ein 59-jähriger Radfahrer ist am Freitagabend in der Aspernbrückengasse in Wien-Leopoldstadt bei einem Unfall vor einem Hotel schwer verletzt worden. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer kollidierte er mit einem 37-jährigen Lenker eines Taxis, der seinen Wagen vor dem Hotel geparkt hatte, zwei Fahrgäste aussteigen ließ und selbst zum Hotel ging, als der Biker vorbeifahren wollte.

Dabei dürfte der Lenker sich mit seinen Fahrgästen kurz auf dem Gehsteig unterhalten haben. Er gab an, dass er sich dann nach rechts umdrehte und zum Hotel gehen wollte. Es kam zur Kollision mit dem Radfahrer. Beide stürzten. Während der Taxifahrer mit leichten Blessuren davonkam, wurde der 59-Jährige unter anderem mit dem Verdacht auf eine Gehirnblutung in ein Krankenhaus eingeliefert.