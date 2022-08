Zielfahnder nehmen gesuchten Slowaken in Wien-Favoriten fest

Es war Donnerstag in der Früh, als die Flucht für den 22-jährigen Slowaken ein jähes Ende fand. Der Mann war wegen diverser Einbruchsdiebstähle zur Fahndung ausgeschrieben, das Landesgericht für Strafsachen in Wien hatte eine Festnahmeanordnung gegen ihn verfügt. Nachdem die ZIelfahnder den Aufenthalt des gesuchten Slowaken ausgeforscht hatten, schlugen die Polizisten in der Himbergerstraße in Wien Favoriten zu und nahmen den Mann fest.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: