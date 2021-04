Querfeld vs. Wlaschek-Stiftung: Prozess um das Cafe Landtmann

Es ist nicht die Kulisse, in der man Kaffeesieder Berndt Querfeld vermuten würde: Keine gepolsterten Sitzbänke, keine getäfelten Wänden, kein Duft von Kaffee. Querfeld, Betreiber des legendären Café Landtmann, sitzt am Freitag vor einer textilen Trennwand mit Bambus-Muster, die Wände sind in Weiß gehalten, die Sitzgelegenheiten zweckmäßig. In den 7. Stock des Bezirksgerichts Innere Stadt kommt man nicht, um locker zu plaudern.