Von Frauen für Frauen: Nach der Premiere im Vorjahr geht heuer die zweite "Pure Pleasure" im historischen Sektkeller im 19. Wiener Gemeindebezirk über die Bühne. Die erste Veranstaltung sei gut vom Publikum angenommen worden, es habe viele positive Rückmeldungen sowohl von Teilnehmerinnen als auch von Vortragenden und Ausstellenden gegeben. "Dieses Feedback hat mir bestätigt, dass es Events wie die 'Pure Pleasure' braucht," so das Resümee von Organisatorin Manuela Eigelsreiter. Erotikmessen sind bei weitem kein Novum in Österreich – warum also eine eigene nur für Frauen? Sie wollte einen "sicheren und ansprechenden Raum" schaffen, in dem frau sich über Lust, Leidenschaft und Sexualität informieren und austauschen kann, erklärt die Veranstalterin. In ihrem Nebenjob als Sextoy-Beraterin falle ihr nämlich immer wieder auf, wie groß der Gesprächsbedarf bei Frauen ist. "Über Sexualität kursieren noch immer jede Menge Mythen und Vorurteile – und viele Frauen sind sehr neugierig in Bezug auf andere Lebensrealitäten. In diesen kleinen Gruppen unter sich können sie offen reden, ohne Scham und ohne beurteilt zu werden über ihre Erfahrungen, Vorlieben und Fragen."

"Pure Pleasure" als Safe Space Dieser Wunsch nach einer offenen Atmosphäre ist die Hauptmotivation hinter der "Pure Pleasure“. Die Messe sei nicht nur Veranstaltung, sondern soll auch für weibliche sexuelle Selbstbestimmung und Wissensvermittlung stehen, ohne, dass Frauen dabei sexualisiert werden, so das Ziel. Daher ist das Event auch in diesem Jahr exklusiv für Frauen, männlichen Besuchern wird der Eintritt verwehrt. "Ich sehe leider keinen Weg, diesen sicheren Raum zu schaffen, wenn männliche Gäste zugelassen werden. Es gibt natürlich viele tolle Männer – aber auch viele, in deren Gegenwart man sich als Frau nicht wohl oder sicher fühlt. Immerhin hat in Österreich jede dritte Frau zwischen 18 und 74 seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt erfahren und jede vierte sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt. Und die Täter sind meist Männer,“ begründet Eigelsreiter den Entschluss mit Zahlen der Statistik Austria zu Gewalt gegen Frauen.

Abseits des "Male Gaze" Hinzu kommt: Die Erotik- bzw. Pornoindustrie ist nach wie vor stark vom sogenannten "Male Gaze" geprägt, sprich der Darstellung von Frauen aus einer hetero-männlichen Perspektive – deren einziger Zweck es ist, Männer zu stimulieren. Aber: Der Markt erkennt immer mehr die weibliche Zielgruppe als wichtige Kaufkraft an, für die es gilt, Angebote im erotischen Bereich auf andere Weise zu präsentieren. Hier möchte die "Pure Pleasure" ansetzen und eine bunte Variation an Ausstellenden bieten, die auf die Wünsche und Interessen weiblicher Kundinnen spezialisiert sind. Neben vielerlei erotischen Produkten wartet auch ein Bühnenprogramm, unter anderem mit einer Burlesque- und einer Bondage-Show. Wer möchte, kann auch einen Vulva-Abdruck anfertigen lassen und mit nachhause nehmen. Ein großer Fokus ist zudem das Vortrags- und Workshop-Programm: Besucherinnen sind hier explizit dazu aufgefordert, Fragen zu stellen – offen und ungeniert.

Sexualität und Wechseljahre Nebst Themenbereiche wie "BDSM", "Konsens & Akzeptanz" oder "Nicht binär und mehr" soll es heuer auch einen Vortrag zum "Mysterium Wechseljahre" geben. "'Wechseljahre ist die Zeit mit Hitzewallungen, und die Periode hört dann irgendwann auf' - das ist in etwa der Wissensstand, den viele Menschen dazu haben," so Eigelsreiter. Oft würden die Wechseljahre auch als eine "Phase" abgetan, durch die Frauen eben durchmüssen und für deren Beschwerden ihnen wenig Verständnis entgegengebracht wird. Und zum Stichwort Mythos: "Dass die Wechseljahre und die Menopause das gleiche sind, gehört wohl zu den größten Mythen. Oder, dass Frauen plötzlich weniger sexuelle Wesen sind, nur weil sie in die Menopause kommen."