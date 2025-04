Female Gaze: Weiblicher Blick in Film und Medien längst überfällig

Film- und Medienschaffende mit einem Female Gaze, also mit einer weiblichen Perspektive, machen darauf aufmerksam und liefern Alternativen zu solchen Bildern. Ein Beispiel aus der Diskussion: Die Klimakrise und laufend mehr Hitzetage mit jungen Frauen im Bikini zu bebildern, ist sexistisch und verharmlost darüber hinaus noch das Problem.

"Der angeblich normale und neutrale Blick auf die Gesellschaft entpuppt sich meist rasch als ein patriarchal männlicher, weißer, heterosexueller, konservativer. Manchmal gipfelt ein solcher Male Gaze in extremem Sexismus ", sagte Martina Madner, Vorsitzende des Frauennetzwerks Medien.

Soll es einen weiblichen Blick in Film und Medien geben, einen Female Gaze ? Diese Frage haben am Dienstag die Teilnehmerinnen der Diskussion "Frauen sehen's anders" im APA Pressezentrum bejaht.

Regisseurin Franziska Mayr-Keber fordert eine respektvolle Bildsprache: "Bei einer Yoga-Doku schöne, weibliche Körperrundungen ins Bild zu rücken, ist sexistisch und eine astreine Themenverfehlung." Sie habe noch nie eine Beschwerde erhalten, Frauen zu wenig sexy darzustellen.

Weg von eindimensionalen Bildern

Inge Letz war die erste Frau im deutschsprachigen Raum, die bei großen Liveshows wie "Dalli, Dalli" oder "Wünsch dir was" Regie geführt hat. Sie musste in den 70er-Jahren noch öfters Großaufnahmen weiblicher Busen ganz bewusst vom Fernsehbildschirm fernhalten. "Wenn man weg von solchen sexuell eindimensionalen Bildern kommen will, muss man den weiblichen Blick gezielt einsetzen", betonte sie.