Prüfer kritisieren Heumarkt-Deal

Was hat Buntes Wohnen mit dem Heumarkt-Areal zu tun?

Einer breiten Öffentlichkeit ist Buntes Wohnen durch eine Liegenschaft in der Wiener City bekannt: Eine Tochterfirma kaufte 2008 das Heumarkt-Areal um 4,2 Millionen Euro. Buntes Wohnen übernahm dafür eine Bürgschaft. Später wurde es an Michael Tojner veräußert, der dort sein umstrittenes Hochhaus-Projekt realisieren will.

In einem Prüfbericht, der dem KURIER vorliegt, geht der Revisionsverband des Verbands gemeinnütziger Bauvereinigungen 2009 scharf mit dem Kauf des Areals ins Gericht: Die Anschaffung sei für eine gemeinnützige Vereinigung mit „nicht vertretbaren Risiken verbunden“ – unter anderem aufgrund des Bestandsvertrages mit dem Eislaufverein (WEV).

Bemerkenswert sind die im Bericht angeführten gegenseitig eingeräumten Optionsrechte zwischen der Buntes-Wohnen-Tochter und Tojners WertInvest. Darin werden zwei unterschiedliche Preise genannt: 5,5 Millionen Euro, wenn die Wertinvest kaufen will und 4,5 Millionen Euro, wenn der Verkäufer an die Wertinvest verkaufen will.

Laut Guggenberger sei dies ein üblicher Vorgang zur gegenseitigen Absicherung. Die Option sei aber nie eingelöst worden. Seitens der Tochter von Buntes Wohnen sei durchaus geplant gewesen, auf dem Heumarkt-Areal ein Wohnprojekt zu verwirklichen. Dies sei aber an unerfüllbaren Forderungen des WEV gescheitert. Dass der Kauf ein Risiko gewesen sei, verneint er: „Um den Kaufpreis hätte man das Areal jederzeit weiterverkaufen können, was dann auch erfolgt ist.“