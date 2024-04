Tödlicher Schlag in Wiener Park: "Es war Notwehr"

Was am 23. August des Vorjahres in einem Park in Wien-Meidling passiert ist, ist durch ein Handyvideo dokumentiert: Mehrere Personen stehen einem Obdachlosen gegenüber. Ein Mann tritt auf ihn ein, schließlich holt eine Frau mit ihrer Tasche aus und schleudert sie in Gesichtshöhe auf das Gegenüber. Der Obdachlose wiederum holt mit einem Arm aus und schlägt dem Mann, der neben dieser Frau steht, ins Gesicht. Der Getroffene fällt rücklings auf den Asphalt und bewegt sich nicht mehr.