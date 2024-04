42 Mal auf Partnerin eingestochen: "Wollte sie nur verletzen"

Am 27. Oktober des Vorjahres soll er in Wien-Liesing 12 Mal mit einem abgebrochenen Messer und 30 Mal mit einem Schraubendreher auf seine gleichaltrige On-Off-Beziehung eingestochen haben. "Ich wollte sie verletzen. Aber nicht töten", erklärt der Kosovare.

Am 27. Oktober schließlich setzte er sich in einen Park in der Nähe der Wohnhausanlage, in der die Frau lebte und "trank sich Mut an", wie der Staatsanwalt meint. Als die Frau gegen 20.30 Uhr eintraf, verfolgte er sie, packte sie und soll von hinten auf sie eingestochen haben. "Das Opfer hat sich gewehrt, die Frau hat sich losgerissen, ist zur Straße gelaufen und hat um Hilfe gerufen", beschreibt der Staatsanwalt.

Doch der Angeklagte holte sie ein, zerrte sie zurück und soll weiter auf sie eingestochen haben. Verletzungen fanden sich am Rücken, am Nacken, im Gesicht, am Hals, an der Schulter, der Brust und an den Armen.