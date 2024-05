"Küss meine Füße!": Mann soll seine Frau über Jahre tyrannisiert haben

Der 28-jährige Serbe, der am Dienstag im Landesgericht für Strafsachen Wien auf der Anklagebank Platz nimmt, ist ein Kraftpaket. Was an und für sich kein Thema wäre - gäbe es nicht massive Vorwürfe gegen ihn. Der Mann soll seine Frau über Jahre massiv misshandelt und genötigt haben. Auch seinen mittlerweile fünfjährigen Sohn soll der gelernte Bäcker geschlagen haben. Doch der Mann bestreitet einen Großteil der Vorwürfe.