Prozess um Schutzgelderpressung: Jugendbande fantasierte von Attentat auf Polizei

Versuchte schwere Körperverletzung , schwerer Raub mit Messergewalt , schwere Sachbeschädigung in Form von drei Brandanschlägen und kriminelle Vereinigung. Die Liste an Delikten, die einer siebenköpfigen Jugendbande aus Meidling vorgeworfen wird, ist lang.

Schon diese zeichnen ein Bild der Lebenswelt der Burschen. Bei den Verdächtigen handelt es sich mehrheitlich um Schulabbrecher, die vor der Haft keiner geregelten Arbeit nachgingen. Optisch könnten die jungen Männern, von denen einer nicht zu Verhandlung erschienen ist, nicht unterschiedlicher sein.

Vom schmächtigen Bürschchen bis zum bärtigen Kampfsportler ist bei den Angeklagten alles dabei. Ehe der Staatsanwalt seine Ausführungen beginnt, spricht der vorsitzende Richter noch einmal mahnende Worte in Richtung der Anklagebank: "Als Angeklagte ist ihr Vorteil, dass sie lügen dürfen. Unser Vorteil ist, wir müssen es Ihnen nicht glauben." Wer Fehler gemacht habe, habe nun die Chance, dazu zu stehen. Das könne strafmildernd wirken.

Anklage am Wort

Mittlerweile ist der Staatsanwalt am Wort. Dieser machte von Anfang an klar, dass man nicht alle Beschuldigten in einen Topf werfen könne: "Alle, die jünger als 16 Jahre sind, sind keine Haupttäter. Es handelt sich um eine sehr heterogene Gruppe, nur die wenigsten haben eine Fluchterfahrung und auch die Motive sind verschieden. Was sie gemeinsam haben, ist allerdings eine Affinität zur Gewalt und Waffen."

Für die Strippenzieher sei es darum gegangen, reich zu werden, die Untergeordneten wurden lediglich im Park angeworben. Sie hätten wohl eher aus Freundschaft und falscher Loyalität mitgemacht. Speziell die Haupttäter sollen auf die jüngeren Bandenmitglieder enormen Druck ausgeübt haben. Viele davon hätten Angst gehabt. Einer der Bandenbosse soll noch aus der Haft der heraus einem Mithäftling ausgerichtet haben, dass er mit ihm "noch nicht fertig sei".