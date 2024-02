Wiener Polizei sucht Strategien gegen Jugendkriminalität und Gewalt

Die Wiener Polizei will im Jahr 2024 einen Schwerpunkt auf das Thema Jugendkriminalität legen, auch wenn dieses Phänomen nicht mit kriminalpolizeilichen Mitteln allein in den Griff zu bekommen ist.

Dass Jugendliche kriminell werden, ist nicht neu. "Aber die Intensität der Gewalt hat in den letzten Jahren sehr zugenommen. Da sind sich alle in der Arbeitsgruppe einig", betonte Dillinger. Mittlerweile ist die Gruppe rund 50 Köpfe stark.

Im Meidling hatte sich eine siebenköpfige Tätergruppe im Alter von 14 bis 18 einen Handyshop als Ziel auserkoren. Brandanschläge - unter anderem mit einem Molotowcocktail -, ein Überfall in dem Geschäft ging auf das Konto der Bande. Das Ziel war, vom Besitzer 25.000 Euro Schutzgeld zu erpressen.

Am und um den Liesinger Platz trat 2023 eine Häufung von Straftaten auf - Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Überfälle. "Gewisse Bereiche werden zu Unsicherheitszonen", umriss Winkler das Problem. Im Liesinger Fall waren Kinder und Jugendliche sowohl Täter als auch Opfer.

Täter stammen oft aus zerrütteten Verhältnissen

Die Polizei ermittelte in dem Bereich 22 Verdächtige, 14 davon Jugendliche, die anderen acht strafunmündig - also jünger als 14. Der rote Faden für die Täterprofile laut Winkler ist, dass sie sehr oft aus zerrütteten Verhältnissen stammen, "eine gewisse Bildungsfeindlichkeit" - kein Interesse am Schulbesuch zum Beispiel -, und die Eltern sind oft nicht in der Lage, ihre Sprösslinge entsprechend zu betreuen.