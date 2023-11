Wie man verhindert, dass Gewalt Schule macht

Die jetzt vorgestellten Maßnahmen sind nicht neu, sie sollen aber verstärkt und teilweise auch verschärft werden. Ausgebaut wird etwa das Programm „Familie in Schule“, in dessen Rahmen Eltern einmal in der Woche mit ihren Kindern in die Schule kommen und in speziellen Klassen lernen sollen, wie man Grenzen setzt oder was Erziehungsarbeit leisten kann. Denn: „Wir können nicht alle Probleme in der Schule lösen, es braucht auch die Familien“, sagt Himmer.

