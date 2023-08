Prozess um Mordversuch in U3: Angeklagter "wollte Feinde vernichten"

Im Wiener Landesgericht ist am Mittwoch ein Schwurprozess um einen mutmaßlichen Mordversuch in einer U-Bahn-Garnitur fortgesetzt und abgeschlossen worden. Dem Angeklagten sei es "einfach um die Vernichtung des Gegenüber, das Ausleben der Aggressionen" gegangen, sagte der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann bei der Erörterung seines Gutachtens. Der Angeklagte bekräftigte dagegen in seinem Schlusswort: "Ich weiß hundertprozentig, ich wollte niemanden umbringen."

Der mehrfach vorbestrafte 21-Jährige hatte am 4. Jänner 2023 in der U3 einen 63 Jahre alten Fahrgast zunächst mit Faustschlägen ins Gesicht bewusstlos geschlagen, nachdem dieser ihn gebeten hatte, nicht so breit dazusitzen, um neben ihm Platz nehmen zu können. Danach sprang er dem hilflos am Boden Liegenden mit voller Wucht mehrmals gegen den Kopf und den Oberkörper, was Gerichtsmediziner Wolfgang Denk als "multiple, sehr heftige stumpfe Gewalteinwirkung" bezeichnete.