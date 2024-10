Prozess: Szene-DJ soll zumindest fünf Frauen missbraucht haben

Es ist eine Szene, in der es durchaus freizügig zugeht. "Die Menschen sind auch sexuell aufgeschlossener, experimentierfreudig", beschreibt es die Staatsanwältin. Bei sogenannten Sexpositive-Partys darf alles passieren. "Aber es gibt klare Regeln, es muss immer ein Konsens aller Beteiligter vorhanden sein", erklärt die Anklägerin.

In dieser Szene soll auch der jetzt angeklagte 29-jährige Techno-DJ unterwegs gewesen sein.

Doch er, so der Vorwurf, soll sich nicht an diese Regeln gehalten haben. "Der Angeklagte akzeptiert kein Nein." Fünf Frauen berichten von sexuellen Übergriffen, eine von einer konkreten Vergewaltigung in der Toilette eines bekannten Wiener Clubs.

Angeklagter bestreitet Vorwürfe

Der 29-Jährige, der am Donnerstag aus der Untersuchungshaft in den Gerichtssaal gebracht wird, bestreitet die Vorwürfe. "Das ist furchtbar für mich." Dass auch seine eigene Ex-Freundin entsprechende Anschuldigungen erhebt, erklärt er so: "Sie wurde gegen mich aufgehetzt."