Prozess in Wien: Nur Schüsse konnten ihn stoppen

Doch mit einem Geständnis tut sich der Mann schwer. „Ich wollte niemandem wehtun, ich bin kein Verbrecher“, wiederholt er. „Ich war nicht bei vollem Bewusstsein.“ „Also bekennen Sie sich jetzt schuldig? Ja oder nein?“, muss der Richter mehrmals fragen. Anwalt Manfred Arbacher-Stöger reißt der Geduldsfaden mit dem Mandanten: „Ja!“ Nach einer kurzen Beratung mit dem Angeklagten kommt das Wort schließlich auch aus seinem Mund.

Er habe rotgesehen, als die Kinder in einem Taxi weggebracht wurden. Also setzte er sich in sein Auto, drückte aufs Gas. „Die Reifen haben gequietscht“, erinnert sich ein Beamter. Er rammte Polizeiautos, ein Inspektor, der nicht mehr ausweichen konnte, hing plötzlich auf der Motorhaube. „Der hat um sein Leben geschrien“, schildert ein Kollege, der schließlich auf den flüchtenden Wagen schoss. Der Kollege fiel von der Motorhaube.

Auch eine weitere Straßensperre bei der Währinger Straße durchbrach der Angeklagte, wieder landeten zwei Beamte auf der Motorhaube. Einer schoss in seiner Panik durch das offene Panoramafenster – das brachte den 32-Jährigen schließlich zum Aufgeben.

Urteil: 21 Monate Haft, 14 davon bedingt; nicht rechtskräftig.