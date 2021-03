Im Blindflug auf Polizisten zugerast: Einweisung

Im Mittelpunkt der Verhandlung stand neben der psychischen Erkrankung des 27-Jährigen die Frage, ob er in Tötungsabsicht gehandelt hatte. Der Betroffene verneinte diese Frage vehement, er wollte lediglich etwas "Kriminelles" tun, die Zeit im Gefängnis habe ihm aber gezeigt, dass er damit nichts mehr zu tun haben wolle. "Ich habe dort den Weg zu Gott gefunden", erklärte er. Auch seien die Polizeibeamten nicht wirklich gefährdet gewesen, da diese auf der anderen Fahrbahnseite gestanden hätten.

Polizisten nur knapp verfehlt

An diesem Punkt wichen die Aussagen der Zeugen stark von der Darstellung des jungen Mannes ab. "Ich habe in 15 Jahren Polizei viel erlebt, aber das war wirklich knapp", beschrieb jener Beamte, auf den der Flüchtige direkt zugefahren sein soll. Seine Kollegen schilderten die Situation ähnlich: Nachdem der Lenker nicht langsamer wurde, zogen zwei Einsatzkräfte nämlich ihre Dienstwaffen und richteten sie auf den Fahrer. Dieser duckte sich daraufhin und war im Blindflug unterwegs. "Er konnte gar nicht sehen, wo er hinfährt", schildert eine Beamtin die Sekunden, als er mit weit überhöhter Geschwindigket am Haus des Meeres vorbeiraste.

Die Polizisten gaben letztlich keine Schüsse ab, um Passanten und die nachfolgenden Streifenwagen nicht zu gefährden. Dabei grenzt es eigentlich bereits ein Wunder, dass davor nichts passiert war. Denn der Mann hatte den Pritschenwagen vor der Marokkanerkaserne in Wien-Landstraße gestohlen. Ein Bauarbeiter hatten den Schlüssel stecken lassen, um einen Fahrbahnschaden zu inspizieren.