Prozess: „Ehrenrettung“ auf Tschetschenisch

Die selbst ernannten Sittenwächter zwischen 19 und 40 Jahren sahen sich laut Staatsanwältin trotzdem als Bewahrer der tschetschenischen Sitten. Speziell wenn es um das Erscheinungs- und Verhaltensbild von Mädchen und Frauen ging. „Das können wir hier nicht dulden“, sagt die Anklägerin. Erst recht nicht, wenn die Landsfrauen bedroht und eingeschüchtert werden, weil sie einen „zu westlichen“ Lebensstil pflegen.

Die Männer tauschten sich in Telegram-Chatgruppen aus. Fanden sie entsprechende Bilder von Landsfrauen, wurden sie dort geteilt. „Um die Frauen auszuforschen“, sagt die Staatsanwältin. Danach ließ man ihnen ein „belehrendes Gespräch“ angedeihen – und suchte sie dazu auch am Arbeitsplatz auf. „Wenn das nicht gefruchtet hat, wurde damit gedroht, die Fotos zu veröffentlich und damit ihre Stellung in der tschetschenischen Community zu vernichten.“ Zumindest ein Fall ist dokumentiert, in dem ein junger Nicht-Tschetschene eine Beziehung mit einem Nasenbruch bezahlte. Danach wurde seiner Freundin ausgerichtet: Im Falle einer Anzeige wäre er tot.