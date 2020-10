„Teenie-Sittenwächter“ steht vor dem Richter

Der Hauptverdächtige (vertreten von Anwalt Wolfgang Blaschitz) ist selbst 15 Jahre alt. Er wurde in Österreich geboren, ist Staatsangehöriger der russischen Föderation. Er wohnte bei seinen Eltern und der älteren Schwester. In die Schule ging er nicht, Job hatte er keinen. Er musste mit 60 Euro Taschengeld monatlich auskommen. Jetzt sitzt er in Untersuchungshaft. Am kommenden Montag wird er im Landesgericht für Strafsachen in Wien vor dem Richter stehen – wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung und versuchten Raubes.

Das Opfer und die Tschetschenin hatten sich auf Instagram kennengelernt. Im Juni erklärte das Mädchen ihrem Bekannten, dass sie nur noch mit Tschetschenen zu tun haben wolle. Der Bursche verstand das nicht.