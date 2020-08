Festnahme von sechs tschetschenischen „Sittenwächtern“ in Wien und Linz

Dem Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Bandenkriminalität, ist mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra und der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Linz gelungen, insgesamt fünf tschetschenische Männer und eine Frau im Alter zwischen 19 und 37 Jahren festzunehmen.

Sie stehen im Verdacht, einer hierarchisch strukturierten Gruppierung anzugehören, die seit zumindest Anfang des Jahres, in mindestens zehn Fällen, aus Tschetschenien stammende Frauen sowie in manchen Fällen auch deren Lebensgefährten oder Familien, die sich der Ansicht der Beschuldigten nach „zu westlich“ und nicht deren Wertevorstellungen entsprechend verhalten, verfolgt, „belehrt“, bedroht oder sogar physisch verletzt zu haben.

Tragen von Badekleidung reichte schon aus

Die mutmaßlichen Opfer berichteten, dass beispielsweise ein Foto in Badebekleidung oder eine Beziehung zu einer nicht tschetschenisch stämmigen Person ausgereicht hatte, um in den Fokus dieser Gruppierung zu geraten.

Nach intensiven Ermittlungen erfolgte in den Nachtstunden des 17. Juni ein koordinierter, simultaner Zugriff an den Wohnadressen der mutmaßlichen Täter in Wien und Linz.