Angehörige von Opfern sollen in Prävention gegen Raser helfen

Bestürzung und Anteilnahme waren groß, als vor drei Wochen ein 17-jähriger Salzburger bei einem Unfall mit stark überhöhter Geschwindigkeit starb. Nun kam auch die Politik relativ rasch ins Handeln. Diese Woche wurde wie berichtet im Ministerrat ein „Raser-Paket“ beschlossen.

Der Salzburger Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) hatte schon länger auf strengere Strafen gedrängt und war auch bei der Präsentation des Pakets in Wien dabei. Er will die strengeren Strafen so schnell wie möglich auf die Straße bringen, aber auch weitere Maßnahmen setzten.

Die präsentierte er am Freitag gemeinsam mit Landespolizeidirektor Bernhard Rausch. Zwei zentrale Punkte dabei sind bessere Kommunikation zwischen den einzelnen Behörden und vor allem auch Präventionsmaßnahmen. „Wir wollen eine Bewusstseinsänderung bei den überwiegend jungen Fahrzeuglenkern erreichen“, kündigte Rausch an. Denn die Risikogruppe sei relativ gut eingrenzbar.