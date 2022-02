Prozess: Erst hatte Frau Salzsäure im Auge, dann wurde ihr Daumen abgehackt

Monster oder Menschenfreund? Der 41-jährige Angeklagte hebt im Landesgericht für Strafsachen in Wien Dienstagvormittag empört die Hände: "Sehe ich aus wie ein Monster?"

Doch die Anklage gegen den untersetzten Mann hat es in sich. Neben mehreren Betrugsfakten wird ihm auch vorgeworfen, drei Unfallversicherungen für eine obdachlose Frau abgeschlossen zu haben. "Weil sie so tollpatschig ist. Schauen Sie, sie geht so", sagt er zum Richter, steht auf und führt einen Watschelgang vor.