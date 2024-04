Prozess: Die angeblich beschmutzte Familienehre und das Erbe des Vaters

Die Beziehung zwischen Bruder und Schwester ist alles andere als gut. Der 35-jährige Angeklagte dürfte ein Problem damit haben, dass seine Schwester einen Bosnier geheiratet hat. Als der gemeinsame Vater im Sterben lag, eskalierte die Situation allerdings - und brachte den Österreicher schließlich vors Landesgericht für Strafsachen in Wien. Unter anderem wegen des Verbotsgesetzes.

So echauffierte sich der Angeklagte etwa darüber, dass die Beziehung der "Familienehre schaden" würde. Den Schwager bezeichnete er als "Kanackenschwein". Der Schwester wünschte er: "Adolf Hitler soll deine Familie f*!". Und sollte die Familie am Begräbnis des Vaters auftauchen, "hau ich dir die Fresse ein, das schwöre ich auf die Mutter."

"Sind Sie ein bisserl ausländerfeindlich?"

Richter Wolfgang Etl lässt die Telefonate, in denen der Mann diese Worte fallen ließ, vorspielen. "Sind Sie ein bisserl ausländerfeindlich?", fragt er den arbeitslosen Angeklagten im Anschluss. "Nein, Herr Richter. Ich bin der Letzte, was ausländerfeindlich ist", erklärt der Mann. Weil sein Vater im Sterben gelegen sei, sei er an dem Tag einfach "ein Arsch" gewesen. "Was hat Adolf Hitler mit Ihren Probleme zu tun? 80 Jahre später fast...", schüttelt der Richter den Kopf. Antwort bekommt er keine.