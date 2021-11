Prozess: Der Tod des Promi-Juweliers „Berti“

Zwei Tage vor seinem 20. Geburtstag erstach Ali G. einen Menschen. „Schuldig“, sagt der mittlerweile 21-Jährige Montagfrüh im Landesgericht für Strafsachen in Wien. „Aber...“, fügt er hinzu.

Es war der 14. Oktober des Vorjahres, als der 74-jährige Juwelier Berthold S. leblos im Eingangsbereich seines Geschäftes in Wien-Landstraße zusammenbrach. 19 Mal war auf ihn mit einem Messer eingestochen worden. Am Hals, im Gesicht, am Oberkörper. Ali G. und sein Komplize tauchten mit der Beute unter. Ende April wurde der Mann an der serbisch-ungarischen Grenze festgenommen.