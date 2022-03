Prozess: Der angebliche Gesinnungswandel des "Waffennarren" Peter B.

FreigÀnger mit GeschÀftssinn

FĂŒr den 53-JĂ€hrigen ist der Gang vor den Richter Routine. Er hat 13 Vorstrafen. Am Montag geht es um Suchtgift-Handel im großen Stil. 1,2 Kilo Speed hat er tatsĂ€chlich verkauft. Weitere elf Kilo waren in Planung. Dazu kommt noch ein gefundenes Waffenarsenal, das selbst die Ermittler sprachlos machte. Dutzende Maschinenpistolen, Sturmgewehre und Kriegsmaterial hatte B. in seiner Wohnung in Guntramsdorf, NÖ, gebunkert. Den Handel betrieb er wĂ€hrend seiner FreigĂ€nge aus der Haft.

"Ich bekenne mich schuldig wie in der Anklageschrift, mehr möchte ich nicht dazu sagen", erklĂ€rt B. Rechtsanwalt Rudolf Mayer betont außerdem: "Er wurde von einem MithĂ€ftling in der Justizanstalt Simmering dazu bestĂ€rkt, das zu tun. Der Mann war eine registrierte Vertrauensperson."

Ein, zwei Detailfragen beantwortet B. dann aber doch. Konkret, wie viel Geld er fĂŒr den Verkauf einer Uzi und einer Kalaschnikow bekommen hat.

Buchhaltung

B. greift zu seinen Zetteln. "Moment", sagt er und blĂ€ttert. "Er ist ein akribischer Techniker", erklĂ€rt Anwalt Mayer. Und B. wird fĂŒndig: 2.400 Euro fĂŒr die Uzi mit Munition, 2.500 fĂŒr die Kalaschnikow. Ein weiterer Deal, bei dem es um 110.000 Euro ging, kam nicht mehr zustande.

"Das sind große Verbrechen, die Sie nicht mehr machen werden, richtig?", fragt der Anwalt. "Ja!", beteuert der Angeklagte. Im einschlĂ€gigen Umfeld von B. sei es geradezu eine Schande, gestĂ€ndig zu sein und MittĂ€ter zu nennen, betont Mayer. Sein Mandant habe es dennoch getan.

"Ich kenne ihn seit 30 Jahren, ich habe einen Wandel bei ihm gemerkt. Auch die kriminelle IntensitĂ€t lĂ€sst im Alter nach", meint er ĂŒber B., den er im Vorfeld als "Waffennarren" bezeichnet hatte. Er glaube fest daran, dass B. nach VerbĂŒĂŸung seiner Haft "endlich Ruhe" gibt.

"Ich bereue", erklĂ€rt B. "Ich bin jetzt dreifacher Großvater, ich will meine Zeit mit den Enkelkindern verbringen."

Da wird er allerdings noch etwas warten mĂŒssen. Das Schöffengericht verurteilt Peter B. wegen Drogenhandels und Vergehen nach dem Waffengesetz zu 7,5 Jahren Haft (Strafrahmen 15 Jahre). B. nimmt das Urteil an, die Staatsanwaltschaft erbittet Bedenkzeit. Nicht rechtskrĂ€ftig.