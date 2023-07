Prozess: Mädchen (19) in Wien missbraucht und tot abgelegt

Doch die Wohnung der Frau nutzte der Angeklagte für Drogenpartys. Eine solche fand auch ab dem 4. Dezember 2022 statt. Es war ein Kommen und Gehen. Das spätere Opfer kannte er nicht, ein Bekannter hatte Melanie mitgenommen.

Todeszeitpunkt unklar

Laut Zeugen soll sie ein Pulver in einem Löffel erhitzt und konsumiert haben. Dann döste die junge Frau weg. Ob sie danach noch einmal aufwachte, ist unklar. Genauso wie der tatsächliche Todeszeitpunkt. Klar ist lediglich, dass der Körper der jungen Frau am Dienstag abgelegt wurde. Seit Sonntag befand sie sich allein mit dem Angeklagten in der Wohnung.

➤ Mehr zum Thema: 2022 nahm Wien erstmals an einer Abwasser-Drogen-Studie teil