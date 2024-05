Prozess: 13-jähriges Mädchen unter Drogen von zwei Männern missbraucht

Auch das aktuelle Opfer ist gerade erst 13 Jahre alt geworden. Das Mädchen hat eine schwierige Geschichte: Psychische Probleme, Drogenkonsum, Schulschwänzen und Untertauchen. Zwei junge Männer (beide haben schon einige Vorstrafen) sind am Montag im Landesgericht für Strafsachen in Wien wegen sexuellen Missbrauchs einer Unmündigen angeklagt.

Der Fall erinnert frappant an Leonie . Jene 13-Jährige, die unter Drogen gesetzt, von drei Afghanen sexuell missbraucht wurde und schließlich an einer Überdosis starb.

Am Abend des 26. November 2022 traf es gemeinsam mit einer Freundin in einem Wiener Park auf einen jungen Mann. "Auch an diesem Abend hat das Mädchen Drogen konsumiert. Und in diesem Zustand ist sie an Sie geraten", sagt der Staatsanwalt.

Drogen und Sex

Ein weiterer junger Mann kam dazu, gemeinsam brachte man die Freundin nach Hause. Die 13-Jährige landete wenig später in der kleinen Wohnung eines Angeklagten. Wieder wurden Drogen konsumiert, mutmaßlich Kokain und Marihuana. Beide Männer (der andere Angeklagte war damals 17 Jahre alt, Anm.) hatten Sex mit dem Mädchen. Im Nebenzimmer saß die Mutter eines jungen Angeklagten. Auch sie muss sich als Beschuldigte verantworten - sie hatte ausgesagt, den 22-Jährigen nicht zu kennen.