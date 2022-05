Protestlesungen: Initiative fordert Umbenennung des Dr.-Karl-Lueger-Platzes

Die Angewandte hatte 2009/10 mit einem eigens ausgelobten Umgestaltungswettbewerb die seit Jahren schwelende Debatte um das Denkmal mitangestoßen. Im Herbst 2022 soll laut Stadt Wien die Ausschreibung für die Umgestaltung über die Bühne gehen, im Jahr darauf das Siegerprojekt gekürt und umgesetzt werden. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) hatte die lange Vorlaufzeit unter anderem mit notwendigen aufwendigen Prüfungen bezüglich Statik und Denkmalschutz begründet.

Bast geht das zu langsam. „Das Abwarten und Festhalten an Denkmal und Platz normalisiert, was nicht zu normalisieren ist. Antisemitismus darf in einer pluralen, offenen Gesellschaft keinen Platz haben. Deshalb fordern wir einmal mehr die sofortige Umbenennung des Platzes“, so der Rektor.

Die Initiative PLATZ DA! werde von der Angewandten gemeinsam mit JöH und der Künstler:innengruppe Schandwache getragen: „Wir schließen an bestehende Proteste an und werden so lange laut lesen und kommentieren, bis das Abwarten beendet und der Platz umbenannt wird.“