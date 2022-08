Proteste bei Eröffnung des neu gestalteten Pratersterns

Erst am Montag hatte es Aufregung um ein Lobau-Protestcamp in der Anfanggasse in der Donaustadt gegeben. Das angemeldete Lager soll aufgelöst werden, um die öffentliche Grünfläche wiederherzustellen. Beamte der Stadt sowie Polizisten haben dem Camp einen Besuch abgestattet. Geräumt wurde dieses vorerst noch nicht.

NEOS-Gemeinderat Stefan Gara betonte in seiner Rede, dass es im Zusammenhang mit der Klimapolitik "natürlich" Proteste gebe. "Ich finde es gut, dass man protestiert." Wichtig sei jedoch, diese Fragen demokratisch auszuhandeln.