500 Menschen bei erneuter Pro-Palästina Versammlung in Wien Favoriten

Nur drei Tage nachdem am Stephansplatz eine eigentlich verbotene Demo von pro-palästinensischen Aktivisten für Aufregung gesorgt hatte, kamen am Samstagnachmittag wieder Menschen zusammen, um zu protestieren. Diesmal traf man sich am Columbusplatz in Favoriten. Die Polizei wappnete sich für den Einsatz und stellte ein Großaufgebot von Beamten bereit. "Wir sind auch in engem Kontakt mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst und haben erneut arabisch-sprechende Beamte und Dolmetscher vor Ort", sagt Polizeisprecher Philipp Haßlinger.

Etwa 500 Menschen hatten sich um 15 Uhr in Favoriten versammelt, Redner betonen immer wieder, dass es eine Friedens-Demo sei.

Demonstration diesmal nicht untersagt worden

Veranstaltet wurde die Versammlung von der Organisation "Palästina Solidarität Österreich". Anders als am Mittwoch war die Demo am Samstag nicht untersagt worden. In Graz durften Vertreter der Organisation am Samstag aber nicht demonstrieren. Eine Versammlung, die in der steirischen Hauptstadt um 14 Uhr geplant gewesen war, hatten die Behörden am Freitag untersagt.

