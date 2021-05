Pro-Palästina-Haltung soll zu JVP-Rauswurf geführt haben

Hohe Wellen in den sozialen Medien, aber auch bei anderen Parteien schlägt zurzeit der Fall des ehemaligen türkisen Bezirkspolitikers Resul Yigit (24). Er soll von der Jungen Volkspartei (JVP) von einem Tag auf den anderen vor die Tür gesetzt worden sein, weil er sein Profilbild auf Facebook mit der palästinensischen Flagge hinterlegt hat.

Mit der Aktion habe er Solidarität mit der muslimischen Gemeinschaft im Nahen Osten sowie mit den Todesopfern auf beiden Seiten demonstrieren wollen, sagt der türkischstämmige frühere Geschäftsführer der JVP Favoriten, der im Bezirk bis 2019 auch im ÖVP-Vorstand saß.

Nachdem FPÖ-Politiker Leo Kohlbauer auf Facebook auf Yigits Seite verwiesen hatte und süffisant meinte, die ÖVP habe ein Problem mit ihrer Basis, bei der der pro-israelische Kurs von Kanzler Sebastian Kurz nicht so gut ankäme, erhielt Yigit allerdings einen Anruf von der JVP. Man teilte ihm mit, er wäre als Mitglied nicht akzeptiert gewesen.

Aussage gegen Aussage

Yigit zeigt sich schockiert. Seit seiner Jugend als Spartenlandesvorsitzender in der Schülerunion und später in der JVP habe er sich bis zu einer Pause „aus privaten Gründen“ permanent für die ÖVP engagiert. Und nun werde ihm binnen Stunden mitgeteilt, dass er keine Zukunft in der Partei habe. „Bisher dachte ich, man darf in der ÖVP seine Meinung äußern, auch wenn sie nicht der Parteilinie entspricht“, sagt Yigit.