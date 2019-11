Ex-Ministerinnen werden „Buddys“ für Jungtalente

Frauen bestärken – warum braucht es solche Programme heute noch? Neben dem berühmten Problem, Job und Familie unter einen Hut zu bringen, ist Zurückhaltung noch immer ein Thema. „Als Frau hat man das Gefühl, man muss ständig beweisen, dass man sich die hohe Position und das hohe Gehalt verdient hat“, sagt Bogner-Strauß.

Und: „Viele trauen sich den Sprung erst gar nicht zu, weil sie meinen, sie müssten zu 200 Prozent für den Job geeignet sein. Ein Mann macht das, ohne mit der Wimper zu zucken.“

"Talente gehen oft verloren"

Eine Lageeinschätzung, die JVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner unterschreiben würde. Sie ist immerhin an der Spitze der größten politischen Jugendorganisation Österreichs mit 105.000 Mitgliedern, sagt aber: „Ich hätte mich nie aus eigener Kraft vorgewagt. Mein Glück war, dass es immer Menschen in meinem Umfeld gab, die an mich geglaubt, mich gepusht und motiviert haben.“

So entstand die Idee zum Buddy-Programm. Dieses Glück, so die 25-Jährige, hat nämlich nicht jeder. „Und so gehen viele Talente verloren, die wir dringend brauchen, damit Frauen in Politik und in Wirtschaft endlich entsprechend repräsentiert sind.“