Alternatives Konzept: Auf der Walz erhält jeder Schüler einen Mentor

Konkret heißt das: Die Oberstufenschülerinnen und -schüler haben Sozialpraktika im In- und Ausland, wo sie z. B. in Kindergärten, Altersheimen oder Umwelt-NGOs mitarbeiten. Dort entdecken sie, wo sie gestalten können. „Unser Grundsatz ist: Erkennt eure Talente, bringt euch ein und bleibt dran.“

Prüfungen finden immer extern statt

Das gilt nicht nur für die Frage des gesellschaftlichen Engagements, sondern auch für das Lernen: „Da die Prüfungen nicht an unserer Schule stattfinden, bekommen die Lehrenden eine andere Rolle. Gemeinsam schauen beide, wie der Schüler das Ziel erreichen kann.“

Ein Konzept, das nur in der Oberstufe funktioniere. Da die Walz erst mit der 9. Schulstufe beginnt, klappt das. Billig ist die Privatschule nicht: Das Schulgeld beträgt 710 Euro pro Monat – plus 120 Euro fürs Essen und einem Projektbeitrag von 850 Euro, der viermal jährlich zu bezahlen ist. Für ein paar Jugendliche gibt es Stipendien. „Von dem Betrag ist alles bezahlt“, erläutert Chorherr. Zum Beispiel der dreiwöchige Aufenthalt im englischsprachigen Ausland oder zwei Wochen in der Toskana, in der die Jugendlichen gemeinschaftlich alles erledigen müssen – vom Kochen übers Putzen und Aufräumen.